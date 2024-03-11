الإثنين 11 مارس 2024
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عالم

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

الهدنة في غزة
الهدنة في غزة

قال مصدران أمنيان مصريان إن مصر تجري اتصالات مع شخصيات بارزة في حماس وإسرائيل فضلًا عن وسطاء آخرين منذ مساء أمس الأحد في مسعى لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

جهود مصرية كبرى لإيقاف حرب غزة فى أقرب وقت

وقالت المصادر إن الاتصالات المصرية مع حماس والمخابرات الإسرائيلية (الموساد) جرت يوم الأحد بتفويض من الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة بين الجانبين.

وتابعت الوكالة، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تكثف جهودها من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات، في القاهرة هذا الأسبوع دون نتيجة حاسمة.

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مفاوضات القاهرة: غزة تنتظر الهدنة قبل رمضان ومصر تسابق الزمن لإنهاء الحرب

وأضافت أن إسرائيل طالبت حماس في وقت سابق بتقديم قائمة بأسماء 40 من كبار السن والمرضى والمحتجزين الذين سيكونون أول من يتم إطلاق سراحهم كجزء من الهدنة، ولكن حماس كررت موقفها المتمثل في مغادرة جميع القوات الإسرائيلية غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، والسماح للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في شمال المنطقة الساحلية بالعودة.

مساعدات إنسانية جديدة فى انتظار دخول غزة

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سفينة تحمل أطنانا من المواد الغذائية لغزة ظلت راسية في ميناء قبرصي أمس الأحد بينما تجري الاستعدادات لإطلاق طريق مساعدات بحري لم يتم اختباره بعد إلى القطاع. 

تخطط سفينة الإنقاذ Open Arms لسحب بارجة تحمل 200 طن من الطعام، وتم الانتهاء من تعبئة الشحنة مساء السبت، لكن مصدر قال لرويترز إن المغادرة تعتمد جزئيا على إنشاء رصيف مؤقت في غزة لتسهيل عمليات التسليم نظرا لعدم وجود بنية تحتية للموانئ في القطاع. 

وأدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. 

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، الأحد، إن الجوع منتشر في كل مكان في قطاع غزة، ووصفت الوضع في شمال القطاع بأنه "مأساوي"، قائلة إن المساعدات البرية "مرفوضة رغم النداءات المتكررة" بسبب التعنت الإسرائيلي.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والأردن نفذتا عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة يوم الأحد، حيث أنزلت أكثر من 11500 وجبة بالمظلات. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن عملية الإنزال الجوي الأخيرة جرت فوق شمال غزة وشملت الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة.

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