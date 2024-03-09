الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجاهد نصار: تجهيز 40 ألف شنطة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أنه حريص على توفير وتوزيع عدد من الشنط الرمضانية والكراتين الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال مجاهد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "إحنا مع أهالينا ونساندهم في الأوقات الصعبة".

 وأضاف: "لدينا أكثر من مبادرة نقوم بتنظيمها في مؤسسة مجاهد نصار من أجل دعم الأولى بالرعاية  كما نقوم بتكريم الأمهات المثاليات ".

وتابع: "نقوم بتجهيز 40 ألف شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية"، مضيفا:" محتويات الشنطة بها كافة السلع الاستراتيجية سواء كان سكر أو أرز أو زيت أو ياميش رمضان ".

واختتم: "أشرف على عملية تعبئة الشنط الرمضانية بنفسي من أجل ضمان جلب افضل أنواع السلع الاستراتيجية المتواجدة في السوق "، مضيفا:" عملنا على زيادة الكميات داخل الشنط الرمضانية من اجل مساندة اهالينا، كما نقوم بتوفير عرض للأسر بـ 100 جنيه عبارة عن كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت".

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