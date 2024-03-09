محافظ كفرالشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفة

قرر محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، غلق 68 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناء على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بجميع مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم السبت - إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي.

وأكد نور الدين، أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن الحملة تمكنت من ضبط 127 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وجاري استخراج قرارات غلق لها، وتحرير 27 محضر إثبات حالة بالمخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري لـ 68 منشأة طبية، وتحرير 20 محضر فض شمع، وتحرير عدد من الإنذارات بتلافي السلبيات التي وجدت أثناء الحملة.