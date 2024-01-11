الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحة كفرالشيخ: الكشف على 1646 مواطنًا فى قافلة طبية بمركز دسوق

قافلة مجانية
قافلة مجانية

 نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية النوايجة بمركز دسوق خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن الكشف على 1646 شخصًا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".


وقال وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الدكتور محمد شقوير، في بيان اليوم الخميس، إن القافلة شملت 10 عيادات في مختلف التخصصات، وقامت بالكشف الطبي على 1646 مريضًا، بالإضافة إلى إجراء 109 تحاليل طبية، فضلًا عن تقديم ندوات تثقيف وإرشاد صحي لعدد 837 مواطنًا.


وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أشار الدكتور شقوير إلى أنه تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد 95 مواطنًا خلال القافلة، وتحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
 

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ عن اجتماع  أعضاء مجلس أمناء مستشفى فوة المركزي بمكتب مدير المستشفى، لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الدكتور محمد شقوير، وأعضاء المجلس، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. 

محاور الاجتماع

وتناول جدول الأعمال عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: عرض ما تم إنجازه في الفترة الماضية، وأشغال الأقسام التي تم تطويرها، وإنجازات عمل فريق للرقابة الداخلية بالمستشفى منذ شهر مايو الماضي لمتابعة عمل تلك الأقسام، ومناقشة سبل زيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى عن طريق استقطاع جزء من حديقة المستشفى.

 

كما تمت مناقشة إنشاء مكان جديد، شباك تذاكر للمستشفى، يكون بديلًا للمكان القديم ليعمل أثناء فترة الهدم لقسمى الاستقبال والداخلي، وعمل عيادة للاعتلال الكلوي، ومناقشة خطة تطوير المستشفى، خاصةً قسمى الاستقبال والداخلي، وإمكانية مخاطبة هيئة الأبنية لسرعة إنجاز الأمر.

 

وكذلك مناقشة إمكانية عمل دور إضافي للمستشفي للتوسعة الرأسية، حيث إن كثافة السكان تتزايد والمكان ثابت، وتمت الموافقة على عمل معمل ميكرو بيولوجي للمستشفى خلال فترة التجديد لقسم الداخلي.

ووافق أعضاء مجلس الأمناء على جميع الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما تم تكليف إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، أن هذه الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الأمناء تهدف إلى مناقشة كل الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستشفى، والعمل على حلها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ولفت إلى أن المستشفى يشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن هذه الأعمال تشمل تطوير الأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ، وإنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

مديرية الصحة بكفر الشيخ قرية النوايجة مركز دسوق حياة كريمه صرف العلاج صرف العلاج بالمجان وكيل وزارة الصحة كفرالشيخ الدكتور محمد شقوير

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