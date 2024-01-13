السبت 13 يناير 2024
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مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى كفرالشيخ العام ويوجّه بتكثيف العمل بالعيادات المسائية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

وجهت وزارة  الصحة والسكان، بتكثيف العمل في العيادات المسائية بمستشفى كفرالشيخ العام، حتى يتسنى توفير الخدمات الطبية للمواطنين في كل التخصصات على مدار اليوم.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها وزير الصحة والسكان، في محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، يرافقه خلالها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتوزيع التخصصات الطبية بين العيادات الصباحية والمسائية، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم، وزيادة معدلات التردد على المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرف العمليات، وغرف قسم عناية ما بعد القسطرة، واستمع إلى المواطنين ممن يتلقون الخدمات الطبية، حيث أشاد الوزير بالقسم، ووجه بمراجعة معدلات الإشغال بالنسبة للقساطر القلبية، وضرورة توفير مخزون كاف من القساطر القلبية، ما يضمن تقديم خدمات الطوارئ لمرضى القلب في أسرع وقت، والقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أقسام الطوارئ، والجراحة العامة، وطوارئ العظام، واستمع إلى أحد المواطنين الذي يشكو من عدم توافر جهاز لفصل البلازما، موجها التأمين الصحي بضرورة تغطية تكاليف علاج نجل المواطن، لحين توفير جهاز البلازما بالمستشفى.

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وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وأكد التعاقد مع الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، لتعميم منظومة لكتابة التقارير «عن بُعد» في كافة مستشفيات المحافظة.

يذكر أن مستشفى كفرالشيخ العام يقع على مساحة 7 أفدنة، ويضم 342 سريرا، ويقدم جميع الخدمات العلاجية والوقائية من غسيل كلوي وعلاج طبيعي واستقبال وطوارئ، وخدمات الأشعة بجميع أنواعها، وعيادات خارجية في كافة التخصصات الطبية، وخدمات المناظير والقسطرة القلبية، وحضانات أطفال ومعامل، وبه وحدة حروق وتجميل وعناية حروق، كما يقدم المستشفى خدمات استصدار قرارات نفقة الدولة وخدمة الرعاية الطبية لغير القادرين، وخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب كونه مستشفى إحالة لجميع المبادرات الرئاسية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

xوزارة الصحة أخبار الصحة إدارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي أعلنت وزارة الصحة والسكان

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