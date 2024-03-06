الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة والغرامة لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط  مباحث القسم، مفادها قيام المتهم  بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة القسم وترويجه على عملائه من راغبي الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت مُعدة للبيع.

وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل الشابو وجوهر الميثامفيتامين مركز المراغة المستشار حمدى عبد العزيز

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