الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر أول صور لشاب قُتل على يد تاجر مخدرات فى المرج

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة المرج حادثًا مأساويًا عندما أقدم تاجر مخدرات على قتل شاب بطلق ناري بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

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حصل "الدستور" على صور  المجني عليه، يدعى "عبدالرحمن محمود" والذي قتل على يد تاجر مخدرات بطلق ناري في الصدر بعد نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المرج. 

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج إخطارًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول شاب يدعى "عبدالرحمن محمود" طالب، مقيم بدائرة القسم متوفي نتيجة إصابته برصاصة في صدره أنهت حياته على الفور، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وذلك  حسب تقرير المستشفى.

وبالتحريات تبين أن أحد تجار المخدرات وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم  4 أيام على ذمة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
منطقة المرج مخدرات طلق ناري مشاجرة المجني عليه

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