الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كهربائي يقتل صديقه لعجزه عن سداد الدين في المرج

جثة
جثة

تخلص كهربائي من صديقه بإنهاء حياته رميًا بالرصاص باستخدام فرد خرطوش؛ بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده، في المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بمقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

وأقر أمام رجال الأمن ارتكابه الجريمة وقتله صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغًا ماليًا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قتل شاب رميا بالرصاص قتل صديقه المرج كهربائي

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