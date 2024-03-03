الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لخلافات مالية.. النيابة تفرر حبس المتهم بقتل صديقه بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج حبس المتهم بقتل صديقه أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامه بالتخلص من صديقه بإنهاء حياته رميًا بالرصاص باستخدام فرد خرطوش؛ بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده، في المرج، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بمقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

وأقر أمام رجال الأمن ارتكابه الجريمة وقتله صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغًا ماليًا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج خرطوش المرج التحريات الأمنية قسم شرطة المرج

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