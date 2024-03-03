الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر قتل مواطن رميا بالخرطوش في منشأة القناطر

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل خطر 4 أيام أطلق النيران من فرد خرطوش على مواطن، خلال مشاجرة بينهما في مركز منشأة القناطر بـ الجيزة، مما أدى إلى مقتله في الحال.

كان المتهم  أقر تفصيليا أمام جهات التحقيق، بتفاصيل ارتكابه الواقعةة بأن أطلق النار من فرد خرطوش كان بحوزته على المجني عليه.

و تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالجسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جهات التحقيق فرد خرطوش منشأة القناطر الجيزة مديرية أمن الجيزة معلومات جنائية المجني عليه بندقية خرطوش ارتكاب الواقعة

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