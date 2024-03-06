الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لتاجرى مخدرات ضبطا بـ220 "طربة حشيش" فى البحيرة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور كل من عامل بشركة سياحة ومقاول بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه كل منهما مبلغ مالى قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 1654 لسنة 2023 جنايات مركز النوبارية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة المركز.

كشفت التحقيقات عن أن التحريات توصلت لقيام كل من "م.ع" عامل بشركة سياحة و"ع.ح" مقاول، بالاتجار فى المواد المخدرة فانتقلت لمكان وجودهم قوة أمنية، أثناء استقلالهم سيارة فتم ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وجوال بلاستيكى داخل صندوق السيارة التى تبين أنه يحوى على عدد 218 طربة حشيش.

بمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة فى أعمال الترويح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.

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