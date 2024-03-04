تقدر بمليوني جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط كمية من المخدرات بحوزة عنصر إجرامى بمطروح تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.1 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة سير التحقيقات.