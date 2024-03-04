الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تقدر بمليوني جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط كمية من المخدرات بحوزة عنصر إجرامى بمطروح تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.1 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة سير التحقيقات.

وزارة الداخلية المواد المخدرة مطروح 2 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات قسم شرطة مطروح حوادث الدستور

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