الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاهد.. الداخلية توزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا قبل رمضان

توزيع مساعدات على
توزيع مساعدات على الأسر

أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا، لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما يأتي ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها جميع الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر
توزيع مساعدات على الأسر

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وزارة الداخلية قوافل إنسانية عبوات غذائية بالمجان بني سويف البحيرة الإسكندرية الغربية الدستور

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