قصواء الخلالى: الإدارة الأمريكية تواجه حرجًا كبيرًا فى تعاملها مع القضية الفلسطينية

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الإدارة الأمريكية تواجه حرجًا كبيرًا في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وأنها تتلقى رسائل من المؤسسات النخبوية في أمريكا وأوروبا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن جامعة كاليفورنيا قررت إلغاء شراكاتها مع الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الأكاديمي، وأن هذا يعبر عن حالة من الاستنفار العام ضد الكيان الصهيوني، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت الخلالي، إلى أن الإدارة الأمريكية اضطرت إلى المشاركة في إنزال مساعدات جوية إلى شمال قطاع غزة، بالتعاون مع مصر والأردن والإمارات، رغم أنها كانت تحاول منع دخول الشاحنات والطعام والشراب إلى غزة.

وأضافت الخلالي أن السياسة الأمريكية دخلت في خلاف مع حكومة نتنياهو المتطرفة، وأنها أصدرت تصريحات مباشرة تؤكد ضرورة الوصول لوقف إطلاق النار، خاصة مع دخول شهر رمضان، معربة عن احترامها لخصوصية شهر رمضان للمسلمين.

ونوهت الخلالي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، دخل الـ 151 وهذا يعني أن الأرقام تخطت المتوسطات، وأن هناك مصائب أكثر بكثير مما نقلته الكاميرات، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني الصامد نجح في إيصال صوته للعالم، وأننا نشهد مشهدًا مأساويًا إلى أقصى درجة، يتمثل في مخطط التهجير الذي يستمر في القدس والضفة الغربية.