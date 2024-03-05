متحدث "الرئاسة": توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإفراج الجمركى الفورى عن السلع "حاسمة"

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية علمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن مشروع رأس الحكمة يعكس العلاقات التاريخية والشراكة الحقيقية بين مصر والإمارات، موضحًا أن الدولة ترى أنه لا أمل للحل الجذري لمشكلاتها إلا بزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، كما أن الحكومة تعمل على ذلك بكل جهد.

وأكد فهمي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج الجمركي الفوري عن السلع حاسمة، بهدف توفيرها للمواطن بحلول شهر رمضان المبارك.