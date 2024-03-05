"الرئاسة": الدولة تتبنى سياسة الحوار والرد على الشائعات التى تستهدف الأمن القومى

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تتبنى سياسة الحوار والتواصل مع المواطنين، والرد على الشائعات التي تستهدف الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويتابع بشكل مستمر ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف أن الدولة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن جميع المواطنين في مصر متساوون في الحقوق والواجبات، وأن هناك اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا والمحرومة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يلعب دورًا هامًا في الوصول إلى شرائح المجتمع وتقديم الخدمات والمساعدات لهم، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها.

وفي ختام حديثه، نوه فهمي، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلًا: "إن تضحيات الشهداء هي التي مكنتنا من الحفاظ على أمننا واستقلالنا وطموحنا في مستقبل أفضل، وإن الدولة تسعى لتحقيق رؤيتهم وأحلامهم".