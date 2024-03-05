الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الرئاسة": الدولة تتبنى سياسة الحوار والرد على الشائعات التى تستهدف الأمن القومى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تتبنى سياسة الحوار والتواصل مع المواطنين، والرد على الشائعات التي تستهدف الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وقال فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويتابع بشكل مستمر ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف أن الدولة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن جميع المواطنين في مصر متساوون في الحقوق والواجبات، وأن هناك اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا والمحرومة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يلعب دورًا هامًا في الوصول إلى شرائح المجتمع وتقديم الخدمات والمساعدات لهم، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها.

وفي ختام حديثه، نوه فهمي، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلًا: "إن تضحيات الشهداء هي التي مكنتنا من الحفاظ على أمننا واستقلالنا وطموحنا في مستقبل أفضل، وإن الدولة تسعى لتحقيق رؤيتهم وأحلامهم".

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الشائعات في المساء مع قصواء قصواء الخلالي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهداء

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. كيف يلعب الأهلي والزمالك قمة الجمعة؟

عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟