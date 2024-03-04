الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مناقشة كتاب "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية" بمهرجان الإسماعيلية

دكتور ناجي فوزي مهرجان
دكتور ناجي فوزي مهرجان الاسماعيلية

أقيم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، ندوة للدكتور ناجي فوزي لمناقشة كتابه "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية".


وصرح فوزي بأنه عمل على الكتاب بصفة أولية، وتم عمل بروفات له وفي ذلك الوقت صدر قرارات جديدة منها إلغاء بند المطبوعات، ومن شهر سبتمبر 2004 إلى شهر يوليو 2006 صدرت عدة قرارات أخرى من ضمنها استئناف ملفات السينما.


ومن ثم بدأ في الكتابة وعرض الفكرة والمحتوى علي رئيس المهرجان عصام زكريا ليكون ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، وتم طبع إصداراته على حساب الهيئة كنوع من أنواع الدعم، كما عمل أيضا على دراسة تمهيدية لمعرفة المقصود من هذا الكتاب.


وأضاف ناجي أن الكتاب يحتوي علي ندوات وحلقات بحث تتصل بالتأريخ للسينما التسجيلية كما يحتوي على ندوة أسبوعية عن السينما التسجيلية ونشأتها ومواقعها ويضم النواحي الأكثر تدقيقا في البحوث والدراسات والتأريخ وجزء عن تاريخ السينما التسجيلية ويتحدث فيه عن تجارب السينما التسجيلية المصرية حتى وصل إلى 17 مصدرا للسينما التسجيلية.


كما يتحدث في أحد الفصول على الاجتهادات النقدية ويحدد فيها ماهية الفيلم التسجيلي ودراسات الفيلم التسجيلي وأيضا يتحدث عن التقويم المباشر له.


وأيضا تحدث عن الاهتمام النقدي وعرض دراسات موثقة عن الفيلم التسجيلي الواحد مثل فيلم "ألفية القاهرة"، وفيلم نيل الأرزاق الذي يعد أول فيلم تسجيلي له وكان دون "تعليق صوتي".


كما أوضح الفرق بين الفيلم التوثيقي والفيلم الوثائقي فقال الفيلم التوثيقي هو الذي يتناول الوقائع لأول مرة مثل "أحمد رشوان" الذي قام بعمل فيلم عن الحرب كنوع من التوثيق.

مثل الدكتور "مدكور ثابت" الذي قام بعمل مجموعة من الأفلام الوثائقية لتكون مرجعا ومصدرا للأفلام الجديدة.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أول دوراته عام 1991

مهرجان الإسماعيلية ناجي فوزي م دخل إلى دراسات السينما التسجيلية عصام زكريا السينما التسجيلية

مواد متعلقة

مناقشة فيلم "إحكي يا عصفور" ضمن فعاليات السينما الفلسطينية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "تحت سماء دمشق": أخرجت الفيلم عن بعد وابتعدنا عن السياسة

مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "أرض ضبابية": العمل مستلهم من تغيرات على أمستردام

مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "مطاردة الشمس الشط": صورة والدي سبب تقديم الفيلم

استمرار ورش الأطفال علي هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي (صور)

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير شخصية "حسن الصباح" بمسلسل "الحشاشين"

ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بمهرجان الإسماعيلية الدولي.. غدا

مهرجان الإسماعيلية| عصام زكريا يدير ماستر كلاس للمخرج دانيال كوتر بعد عرض فيلمه

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال