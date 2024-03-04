مناقشة كتاب "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية" بمهرجان الإسماعيلية

أقيم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، ندوة للدكتور ناجي فوزي لمناقشة كتابه "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية".



وصرح فوزي بأنه عمل على الكتاب بصفة أولية، وتم عمل بروفات له وفي ذلك الوقت صدر قرارات جديدة منها إلغاء بند المطبوعات، ومن شهر سبتمبر 2004 إلى شهر يوليو 2006 صدرت عدة قرارات أخرى من ضمنها استئناف ملفات السينما.



ومن ثم بدأ في الكتابة وعرض الفكرة والمحتوى علي رئيس المهرجان عصام زكريا ليكون ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، وتم طبع إصداراته على حساب الهيئة كنوع من أنواع الدعم، كما عمل أيضا على دراسة تمهيدية لمعرفة المقصود من هذا الكتاب.



وأضاف ناجي أن الكتاب يحتوي علي ندوات وحلقات بحث تتصل بالتأريخ للسينما التسجيلية كما يحتوي على ندوة أسبوعية عن السينما التسجيلية ونشأتها ومواقعها ويضم النواحي الأكثر تدقيقا في البحوث والدراسات والتأريخ وجزء عن تاريخ السينما التسجيلية ويتحدث فيه عن تجارب السينما التسجيلية المصرية حتى وصل إلى 17 مصدرا للسينما التسجيلية.



كما يتحدث في أحد الفصول على الاجتهادات النقدية ويحدد فيها ماهية الفيلم التسجيلي ودراسات الفيلم التسجيلي وأيضا يتحدث عن التقويم المباشر له.



وأيضا تحدث عن الاهتمام النقدي وعرض دراسات موثقة عن الفيلم التسجيلي الواحد مثل فيلم "ألفية القاهرة"، وفيلم نيل الأرزاق الذي يعد أول فيلم تسجيلي له وكان دون "تعليق صوتي".



كما أوضح الفرق بين الفيلم التوثيقي والفيلم الوثائقي فقال الفيلم التوثيقي هو الذي يتناول الوقائع لأول مرة مثل "أحمد رشوان" الذي قام بعمل فيلم عن الحرب كنوع من التوثيق.



مثل الدكتور "مدكور ثابت" الذي قام بعمل مجموعة من الأفلام الوثائقية لتكون مرجعا ومصدرا للأفلام الجديدة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أول دوراته عام 1991