مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "أرض ضبابية": العمل مستلهم من تغيرات على أمستردام

عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته ال 25، الفيلم الهولندى "أرض ضبابية" للمخرجتين فامك جانسن وأناستاسيجا بيروزينكو، حيث يشارك الفيلمين ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وأقيمت ندوة عقب عرض الافلام ادارتها الناقدة أروى تاج الدين.

وقالت فامك جانسن مخرجة فيلم "أرض ضبابية" قالت : الفيلم مستلهم من التغيرات التى طرأت على أمستردام، حيث أن كانت المدينة قديما بها مساحات خضراء وميادين ذات مساحات كبيرة ولكن مع التطور الذى شهدته أمستردام اختفت هذه المساحات والميادين".

وأضافت أن احلت مكان المساحات والميادين عمارات سكنية شاهقة مشيرة إلى إنها قررت أثناء تصوير الفيلم التدخل بالسر والمحاكاه لمدينة أمستردام كنوع من التذكير لهذه الأماكن والميادين التى اختفت فى المدينة.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.