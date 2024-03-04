الإثنين 04 مارس 2024
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فن

مناقشة فيلم "إحكي يا عصفور" ضمن فعاليات السينما الفلسطينية بمهرجان الإسماعيلية

المخرجة عرب لطفي
المخرجة عرب لطفي

عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته ال 25، الفيلم التسجيلى الطويل "إحكى يا عصفور"، والذى يعرض ضمن فعالية "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وأقيمت ندوة عقب الفيلم بحضور المخرجة عرب لطفى. 

وقالت عرب لطفى: السبب وراء تقديم المناضلات الفلسطينيات هو حرصى على إلقاء الضوء على دور النساء فى النضال المسلح، والعمل استغرق عدة سنوات حتى خرج إلى النور بسبب عدم توفير التمويل المناسب، حيث لجأت إلى بعض الجهود الذاتية واستعنت بمساعدة بعض الأصدقاء المقربين. 

وأضافت: اختيارى للعمليات النضالية كان عن قصد لأنها كانت عمليات مسلحة جدلية، حيث كان هناك كثير من الأقاويل حول هذه العمليات، وبها بعض المعلومات غير الدقيقة، ولذلك قررت تقديم هذه العمليات المسلحة فى عمل يكشف الحقيقية، ويلقى الضوء على دور النساء فى النضال الفلسطيني المسلح. 

وأوضحت عرب لطفى: 4 نساء اللاتى ظهرن فى الفيلم لم يكن هناك شخصية فيهن أقرب بالنسبة لى، كما أن كل منهن يروين تجربتهن الذاتية الصعبة، ودورهن فى النضال الفلسطيني المسلح، ولذلك لا يمكن أن أميز أو أميل لشخصية عن أخرى، خاصة أن كل منهن لهن شخصية ساحرة ومررن بتجربة مرعبة فى النضال الفلسطيني. 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

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