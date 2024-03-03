الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

استمرار ورش الأطفال علي هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي (صور)

ورش الأطفال علي هامش
ورش الأطفال علي هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي

تواصل إدارة مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 25 في إقامة ورش الأطفال الفنية المتنوعة التي تعقد يوميا حتي ختام المهرجان في ٥ مارس الجاري، حيث تنظم الورش الإدارة العامة للإنتاج بالمركز القومي للسينما.

 

وتتنوع الورش التي تعقد علي هامش المهرجان حيث تشمل ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين.

 

أقيمت ورشة السيناريو ادارها "محمود خليل" وورشة التكوين فى الكادر السينمائي إخراج وتصوير وديكور المهندس احمد سعد الدين.

 

كما أقيمت ورشة حكي تفاعلية للأطفال المدمجين "طبيعي وقدرات خاصة" بالسايكو دراما قدمتها الكاتبة سما الشافعي، المتخصصة أكاديمياً في أدب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة.

 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

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