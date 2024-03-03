مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "تحت سماء دمشق": أخرجت الفيلم عن بعد وابتعدنا عن السياسة

اقيم مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض للفيلم السوري "تحت سماء دمشق" المشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد مصطفي الكيلاني وحضرتها المخرجة هبة خالد والتي عبرت عن سعادتها بمشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية.

وتحدثت هبة خالد مخرجة الفيلم عن تفاصيل مشاركتها في الاخراج مع أكثر من مخرج قائلة: لم يكن الأمر سهلا لكن وجود الرجل في مناقشة قضية تهم المرأة وهي العنف والاستغلال الجنسي كان مهم حتي يكون مناصر لنا وللقضية .

وأشارت هبة إلي أن تجربة اخراج فيلم عن بعد كان صعب جداً حيث كنت اتابع التفاصيل مع زميلي علي وجيه وانا في المانيا وهذا كان بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا وصعوبة تقديم عمل يتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة مشيرة الي أن ما جاء علي لسان بطلات الفيلم هو في الحقيقة تجربة ذاتية عاشتها.



واكدت هبة علي أنهم خلال الأحداث الفيلم البعد عن السياسة لكن في المقابل اثار الحرب في سوريا ظهرت في كل شيء .

فيلم" تحت سماء دمشق" شارك في إخراجه ثلاث مخرجين هم هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه وانتاج مشترك بين سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الامريكية و يركز الفيلم على مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سرا في دمشق التي أنهكتها الحرب وذلك تجهيزا لإعداد مسرحية، هذا المشروع الذي يمثل خطورة في ظل العنف الذي تتعرض له النساء في تلك البلاد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.