الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "تحت سماء دمشق": أخرجت الفيلم عن بعد وابتعدنا عن السياسة

ندوة فيلم تحت سماء
ندوة فيلم تحت سماء دمشق بمهرجان الإسماعيلية 25

 

اقيم مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض للفيلم السوري "تحت سماء دمشق" المشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد مصطفي الكيلاني وحضرتها المخرجة  هبة خالد والتي عبرت عن سعادتها بمشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية.

 

وتحدثت هبة خالد مخرجة الفيلم عن تفاصيل مشاركتها في الاخراج مع أكثر من مخرج  قائلة: لم يكن الأمر سهلا لكن وجود الرجل في مناقشة قضية تهم المرأة وهي العنف والاستغلال الجنسي كان مهم حتي يكون مناصر لنا  وللقضية  .

 

وأشارت هبة إلي أن تجربة اخراج فيلم عن بعد كان صعب جداً حيث كنت اتابع التفاصيل مع زميلي علي وجيه وانا في المانيا وهذا كان بسبب الأوضاع الصعبة  التي تمر بها سوريا وصعوبة تقديم عمل يتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة  مشيرة الي أن ما جاء علي لسان بطلات الفيلم هو في الحقيقة تجربة ذاتية عاشتها.


واكدت هبة علي أنهم خلال الأحداث الفيلم البعد عن السياسة لكن في المقابل اثار الحرب في سوريا ظهرت في كل شيء .

 

فيلم" تحت سماء دمشق" شارك في إخراجه ثلاث مخرجين هم هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه وانتاج  مشترك بين سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الامريكية و يركز الفيلم على مجموعة من النساء اللاتي يجتمعن سرا في دمشق التي أنهكتها الحرب وذلك تجهيزا لإعداد مسرحية، هذا المشروع الذي يمثل خطورة في ظل العنف الذي تتعرض له النساء في تلك البلاد.

 

يذكر  أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

تحت سماء دمشق مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية الدولي مصطفى الكيلاني

مواد متعلقة

استمرار ورش الأطفال علي هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي (صور)

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير شخصية "حسن الصباح" بمسلسل "الحشاشين"

ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بمهرجان الإسماعيلية الدولي.. غدا

مهرجان الإسماعيلية| عصام زكريا يدير ماستر كلاس للمخرج دانيال كوتر بعد عرض فيلمه

ميزة الاختلاف وتقبل الآخر.. أبرز حواديت ورشة الحكي بمهرجان الإسماعيلية الدولي

مهرجان الإسماعيلية الدولى يقيم فعالية "يوم السينما الفلسطينية".. غدًا

مناقشة فيلم "عن الماضى والحاضر" بمهرجان الإسماعيلية الدولى

أبرز نتائج الحلقة البحثية لجمعية نقاد السينما المصريين بمهرجان الإسماعيلية الدولي

الأكثر قراءة

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها