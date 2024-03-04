"الداخلية" تنجح فى إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين عائلتين بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار إستراتيجية الوزارة، الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.

كما أكد الحاضرون على ثقتهم فى الأجهزة الأمنية، وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لإنهاء الخصومات.