الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بملاحقة التجار الجشعين وتفعيل القانون عليهم

النائب عيد حماد،
النائب عيد حماد،

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي أنعشت السوق المصرية بـ 10 مليارات دولار وإسقاط 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، على أن تستكمل باقي قيمة الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

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وأضاف "حماد" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء، ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي مع تراجع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وهبوطها لأقل من 40 جنيها تقريبًا، يجب أن تكون هناك وقفة للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار.

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برلمانى يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

وقال عضو مجلس النواب، إنه بينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، تظل الأسعار كما هي دون انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، والذي يتطلب تدخل من الأجهزة الرقابية فورًا.

وأعرب النائب عيد حماد عن تطلعه في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدتها الأسواق المالية والمصرفية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعد بمثابة بداية لانطلاقة الاقتصاد المصري.

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين أكد أن أسباب عدم تراجع أسعار السلع رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعد التدفقات الدولارية التي حدثت عقب صفقة رأس الحكمة، فانخفاض سعر الصرف ليس العنصر الوحيد لاستقرار الأسعار أو هبوطها، مؤكدا أهمية استقرار سعر الصرف.

وقال في تصريحات صحفية له إن الأسعار ليست مسؤولية أي وزارة، والأسباب تتلخص في القوة الشرائية، اللوبي التجاري، سعر الفائدة، العرض والطلب، علاوة على ارتفاع أسعار البترول في العالم، وسعر السلع في البورصات العالمية وخاصة إننا نعد مستوردين.

النائب عيد حماد ارتفاع الأسعار تشديد الرقابة على الاسواق التجار الجشعين انخفاض سعر الدولار صفقة رأس الحكمة

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