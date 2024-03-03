الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التموين" تكشف سر عدم تراجع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

التموين
التموين

كشف د.إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين أسباب عدم تراجع أسعار السلع رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

وقال خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انخفاض سعر الصرف ليس العنصر الوحيد لاستقرار الأسعار أو هبوطها، مؤكدا أهمية استقرار سعر الصرف.

وتابع "هناك الكثير من المستثمرين ينتظرون اقتراب سعر صرف الدولار الرسمي مع سعر الصرف بالأسواق الموازية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة ضمن تلك العوامل التي تساعد على انخفاض سعر السلع.

وأكد أن الأسعار ليست مسؤولية أي وزارة، والأسباب تتلخص في القوة الشرائية، اللوبي التجاري، سعر الفائدة، العرض والطلب، علاوة على ارتفاع أسعار البترول في العالم، وسعر السلع في البورصات العالمية وخاصة إننا نعد مستوردين.

التموين الدولار سعر الدولار أسعار السلع السوق الموازية

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