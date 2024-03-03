الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ياسر الهضيبي: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني ساهمت في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يعمل على قدم وساق من أجل سرعة إنجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادي تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة،  قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات على مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلى حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ.

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وقال "الهضيبي"، إن لجنة الصياغة بالحوار الوطني تعكف حاليا على صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤى جميع المشاركين في المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلى حلول للتعامل مع  التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على دعم الحوار الوطني وأن يكون جزءا من عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات الحوار ستتضمن حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وهو التوجه الذي سيطر على المناقشات التي اتسمت بالشفافية والتوافق بين جميع المشاركين، مشددا على أهمية تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، لمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادى والمجتمعي.

 

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية الحوار الوطني في خلق حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة، كما أنه خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري ووحد الجميع على هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن البسيط.

الحوار الوطنى المحور الاقتصادي رئيس الجمهورية النائب ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ

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