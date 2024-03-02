السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب "علوم القناة" يزورون مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق بورسعيد

جانب من المشروع
جانب من المشروع

نظمت جامعة قناة السويس زيارة ميدانية لـ 50 طالبا من أقسام البيولوجي بكلية العلوم وعلوم البحار والحيوان وميكروبيولوجى ومعهد الاستزراع السمكي إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الندوات والفعاليات التثقيفية التي تتم بالتعاون بين جامعة قناة السويس، وجهاز الخدمة الوطنية مُمثلة في الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي الدكتور رأفت محمد عفيفي وكيل الكلية لشئون البيئة، وبتنسيق عام العقيد فادي خليل مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس.

تفاصيل الزيارة

وعلق الدكتور ناصر مندور على هذه الزيارة، موضحًا أن مشروع الفيروز يُعد أضخم مشروع سمكي في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمساحة 16342 فدان.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن المشروع يتكون من عدد (5908) أحواض أرضية لأسماك بحرية (جمبري، دنيس، قاروص، بوري، توبار، سهيلي، سيجان، لوت)، منهم 332 حوض مياه عذبة (بلطي، قشر بياض، قراميط ) بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك وجمبري سنويا.

وخلال الزيارة - وبتوجيهات من اللواء دكتور إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية- 
اصطحبت إدارة المزرعة بقيادة اللواء شادي محمد واللواء عادل الطلاب وفريق الزيارة داخل هذا المشروع العملاق، وتوقف الطلاب عند مكونات المشروع من أحواض أسماك المياه العزبة، ومراكب الصيد الحر، وأحواض أسماك المياه المالحة.

كما توجه الطلاب لزيارة مصنع فرز وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع الثلج بطاقة إنتاجية، ثم محطة رفع المياه المالحة، ومحطة معالجة الصرف، ومجمع المعامل المركزية للفيروز لقياس جودة المياه والأعلاف وصحة الأسماك.

وفي نهاية الزيارة التي استمرت 5 ساعات متواصلة داخل المزرعة- توجه الطلاب إلى مقر إدارة المزرعة؛ لأخذ الصور التذكارية ومنها إلى قاعة الاجتماعات بالشركة؛ لتوجيه كلمات الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة.

ومن جانبه - قام اللواء محمد شادي نيابة عن اللواء إسلام ريان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على كل فريق. الزيارة تأتي من قبل السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تنسيق كلية العلوم جامعة قناة السويس كلية العلوم جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

مواد متعلقة

ضبط 3 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

"فاروق الباز" يسرد لطلاب جامعة قناة السويس رحلة كفاح طالب صعد للقمر

إزالة 7174 طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

جامعة قناة السويس تبدأ تنفيذ مقترح تشجيع النشر العلمى بالجامعات

دورة تدريبية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد

أسامة ربيع: استراتيجية شاملة لتطوير ترسانات هيئة قناة السويس

الموجة 22.. إزالة 10 تعديات في القنطرة غرب

طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يعرضون مهاراتهم بالتقديم والمعلومات العامة بمسابقة الطالب المثالي

الأكثر قراءة

عاجل.. تطورات جديدة في قضية "نيرة" طالبة العريش

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟