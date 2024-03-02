طلاب "علوم القناة" يزورون مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق بورسعيد

نظمت جامعة قناة السويس زيارة ميدانية لـ 50 طالبا من أقسام البيولوجي بكلية العلوم وعلوم البحار والحيوان وميكروبيولوجى ومعهد الاستزراع السمكي إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الندوات والفعاليات التثقيفية التي تتم بالتعاون بين جامعة قناة السويس، وجهاز الخدمة الوطنية مُمثلة في الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي الدكتور رأفت محمد عفيفي وكيل الكلية لشئون البيئة، وبتنسيق عام العقيد فادي خليل مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس.

تفاصيل الزيارة

وعلق الدكتور ناصر مندور على هذه الزيارة، موضحًا أن مشروع الفيروز يُعد أضخم مشروع سمكي في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمساحة 16342 فدان.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن المشروع يتكون من عدد (5908) أحواض أرضية لأسماك بحرية (جمبري، دنيس، قاروص، بوري، توبار، سهيلي، سيجان، لوت)، منهم 332 حوض مياه عذبة (بلطي، قشر بياض، قراميط ) بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك وجمبري سنويا.

وخلال الزيارة - وبتوجيهات من اللواء دكتور إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية-

اصطحبت إدارة المزرعة بقيادة اللواء شادي محمد واللواء عادل الطلاب وفريق الزيارة داخل هذا المشروع العملاق، وتوقف الطلاب عند مكونات المشروع من أحواض أسماك المياه العزبة، ومراكب الصيد الحر، وأحواض أسماك المياه المالحة.

كما توجه الطلاب لزيارة مصنع فرز وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع الثلج بطاقة إنتاجية، ثم محطة رفع المياه المالحة، ومحطة معالجة الصرف، ومجمع المعامل المركزية للفيروز لقياس جودة المياه والأعلاف وصحة الأسماك.

وفي نهاية الزيارة التي استمرت 5 ساعات متواصلة داخل المزرعة- توجه الطلاب إلى مقر إدارة المزرعة؛ لأخذ الصور التذكارية ومنها إلى قاعة الاجتماعات بالشركة؛ لتوجيه كلمات الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة.

ومن جانبه - قام اللواء محمد شادي نيابة عن اللواء إسلام ريان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على كل فريق. الزيارة تأتي من قبل السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.