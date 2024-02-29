الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الخارجية الفلسطينية": مجزرة دوار النابلسى دليل جديد على الإبادة الجماعية

رياض المالكي،
رياض المالكي،

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجزرة دوار النابلسي التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي غرب قطاع غزة، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز". 

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل لا تهتم بحماية المدنيين في غزة

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن مجزرة دوار النابلسي البشعة تثبت أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة التهجير بالقوة، مجددة مطالباتها بالوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين.

مجزرة دوار النابلسي الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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