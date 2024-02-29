أستاذ هندسة طاقة يكشف أهمية توقيع 7 اتفاقيات فى مجال الطاقة المتجددة

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن أهمية الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الوزراء في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة ما زالت مستمرة في إيجاد بدائل لمصادر الطاقة التقليدية من بترول وغاز.

وقال القليوبي في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن سياسة الدولة من خلال لجنة الطاقة لديها رؤية لجذب استثمارات في الفترة المقبلة للوصول بقدرات إنتاجية الهيدروجين الأخضر لتصل إلى حوالي 8%.

وأضاف أن الاتفاقيات تشمل جزءًا من تكامل بين هيئات حكومية وشركات عالمية، متابعًا: "الاتفاق اعتمد على أركان أساسية، وهي الطاقة الجديدة بالنسبة للمزارع الشمسية الحديثة، وأيضًا مزارع الرياح المتقدمة تكنولوجيًا، كما تشمل أيضًا جزءًا من إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على الطاقة الجديدة كعامل أساسي في إنتاج الكهرباء".

وأكد أن الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء أمس هي سلسلة اتفاقيات تخدم بعضها بالدرجة الأولى دون وجود أي عوائق أو مصروفات على كاهل الحكومة، لكن كلها تعتمد على مشروعات طاقة خضراء لإنتاج الكهرباء، وهذه الطاقة سيتم استخدامها في تحليل المياه لإنتاج الهيدروجين، لذلك هي دائرة مغلقة تعتمد اعتمادًا مباشرًا على إسهامات الحكومة واستثمارات من الشراكة الأجنبية.