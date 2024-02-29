شادى زلطة: الرئيس السيسى يؤكد دائمًا أهمية دخول المساعدات لأهل غزة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بالأهرام، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن غزة في احتفالية "قادرون باختلاف" مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة في إطار ملف القضية الفلسطينية.

وأضاف "زلطة" خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس أشار إلى المحاولات المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، متابعًا: "الرسالة الخاصة بملف المساعدات الإنسانية ليست الأولى من الرئيس السيسي" مؤكدًا أن الرئيس يحرص دائمًا في أي فعالية للحديث عن هذا الملف تحديدًا.

شادي زلطة: مصر لم تتوقف لحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد مجددًا بعد عدد كبير من التصريحات خلال الفترة الماضية أن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، مضيفًا أن الرئيس أكد أيضًا أن 80% من المساعدات التي دخلت القطاع هي مساعدات مصرية.

وأكد أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها الدولة، وتقدم لهم مختلف المساعدات مثل الوقود أو المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.

وأوضح أن الرئيس يتابع بشكل جيد جدًا ما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضًا التصريحات التي تطلق عبر المنصات الإعلامية الغربية وغيرها.