مواعيد الصلاة اليوم الخميس 29 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة عماد الدين لذلك المحافظة عليها في مواقيتها أساس الإيمان والإسلام، وهو ما يحرص عليه الكثيرين بالبحث عن مواعيد الصلاة في كل محافظة، وفق التوقيت المحدد للفروض الخمس.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت لكل صلاة؛ نظرًا للاختلافات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:25 م.

موعد أذان المغرب: 5:54 م.

موعد أذان العشاء: 7:11 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:00 ص.

موعد أذان الظهر: 12:13 م.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 5:58 م.

موعد أذان العشاء: 7:16 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:51 ص.

موعد أذان الظهر: 12:03 م.

موعد أذان العصر: 3:20 م.

موعد أذان المغرب: 5:49 م.

موعد أذان العشاء: 7:07 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.

موعد أذان الظهر: 12:08 م.

موعد أذان العصر: 3:25 م.

موعد أذان المغرب: 5:54 م.

موعد أذان العشاء: 7:11 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:57 ص.

موعد أذان الظهر: 12:09 م.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 5:56 م.

موعد أذان العشاء: 7:12 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 5:49 م.

موعد أذان العشاء: 7:06 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:54 ص.

موعد أذان الظهر: 12:06 م.

موعد أذان العصر: 3:24 م.

موعد أذان المغرب: 5:52 م.

موعد أذان العشاء: 7:10 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:49 ص.

موعد أذان الظهر: 12:01 م.

موعد أذان العصر: 3:21 م.

موعد أذان المغرب: 5:51 م.

موعد أذان العشاء: 7:04 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:45 ص.

موعد أذان الظهر: 11:57 ص.

موعد أذان العصر: 3:14 م.

موعد أذان المغرب: 5:43 م.

موعد أذان العشاء: 7:01 م.