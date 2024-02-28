مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في محافظات مصر من الموضوعات الأكثر بحثًا في مصر، إذ يهتم المسلمون على الصلاة في موعدها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام والصلاة على موعدها من أكثر الأعمال فضلًا، ومن المسلم به أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: “ثم أي؟ قال: بر الوالدين”، قلت: “ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله”.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في محافظات مصر

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في القاهرة وبعض المحافظات وفق التوقيت المحلي لها والذي أصدرته الهيئة المصرية للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:24 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:09 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:03 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:13 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءً

مواعيد الصلاة 27 فبراير بمدينة المنصورة

صلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:07 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:23 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:51 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمدينة المحلة

صلاة الفجر الساعة 4:58 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:24 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:10 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:21 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:49 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:51 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً

صلاة العصر الساعة 3:21 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:50 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:03 مساءً



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