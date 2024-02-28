الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في محافظات مصر من الموضوعات الأكثر بحثًا في مصر، إذ يهتم المسلمون على الصلاة في موعدها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام والصلاة على موعدها من أكثر الأعمال فضلًا، ومن المسلم به أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: “ثم أي؟ قال: بر الوالدين”، قلت: “ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله”.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في محافظات مصر

 وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في القاهرة وبعض المحافظات وفق التوقيت المحلي لها والذي أصدرته الهيئة المصرية للمساحة. 

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مواقيت الصلاة في رمضان 2024 أول يوم.. وضوابط التراويح

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:24 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:09 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:03 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:13 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:29 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءً

مواعيد الصلاة 27 فبراير بمدينة المنصورة

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 فى محافظات مصر

صلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:07 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:23 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:51 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمدينة المحلة

صلاة الفجر الساعة 4:58 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:08 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:24 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:10 مساءً

مواعيد  الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:02 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:21 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:49 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 28 فبراير بمحافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:51 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً

صلاة العصر الساعة 3:21 مساءً

صلاة المغرب الساعة 5:50 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:03 مساءً


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