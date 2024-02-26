الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يشغل بال المسلمين مع بداية الصباح معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في محافظات مصر  عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، وهو ما ستتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة بموقعها الرسمي.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في محافظات مصر

 

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى جمهورية مصر العربية، على اتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة فى جميع محافظات الجمهورية للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

 

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة 26 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ظ
موعد صلاة العصر 24: 3 ع
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م.

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:27 ع
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م.

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ظ
موعد صلاة العصر 3:19 ع
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م.

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الاثنين

وقت صلاة الفجر 4:48 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:13 ع
وقت صلاة المغرب 5:41 م
وقت صلاة العشاء 6:56 م.

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موعد صلاة الظهر 12:02 ظ
موعد صلاة العصر 21: 3 ع
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م.

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