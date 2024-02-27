مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين مع بداية اليوم على الانتظام في الصلاة، فيكثر التساؤل على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فالصلاة هي ركن أساسي في الإسلام، وتُعتبر واحدة من أهم الوسائل لتحقيق التواصل مع الله وتعزيز الروحانية، وذلك إضافة إلى أن الجانب الروحي والديني سيُشجع على أداء الصلاة أيضًا لفوائدها النفسية والاجتماعية.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في محافظات مصر

ومن خلال الصلاة، سيعبِّر المسلمين عن تواصله واعتباره لله بحياته اليومية، ستعمل الصلاة على تهيئة الفرد للتفكير والتأمل، والقيام بتوفير لحظات من الهدوء والانفصال عن ضغوط الحياة، وكما أن تكون للصلاة تأثيرًا إيجابيًّا على جميع الأخلاق والسلوكيات، حيث ستحث على النية الصافية والتواضع والتعاطف.

موعد الصلاة اليوم

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م



مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05 م



مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م