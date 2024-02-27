أخبار فاتتك| اليونان تنفي إرسال قوات "ناتو" لأوكرانيا.. و"حزب الله" يستهدف مجموعة تجسسية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 144 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.. للمزيد اضغط هنا.

"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية ومعدات تجسسية

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء الإثنين، عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



كما أضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا مجموعة تجسسية إسرائيلية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة. ‌



وسبق أن أعلن حزب الله الإثنين ‌عن أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.. للمزيد اضغط هنا.

رئيس الوزراء اليوناني ينفي معلومات بإرسال قوات "ناتو" إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد مؤتمر حول دعم أوكرانيا في باريس عن أن مسألة إرسال قوات أوروبية تابعة لحلف "ناتو" إلى أوكرانيا ليست من القضايا المثارة.

وقال ميتسوتاكيس: أود أن أؤكد لكم أنه ليس هناك حديث حول إرسال قوات، قوات حلف "ناتو" الأوروبية إلى أوكرانيا. هذه المسألة غير موجودة بالنسبة لليونان، وأعتقد أنها غير موجودة بالنسبة للغالبية العظمى من زملائنا.

وردا على سؤال عما إذا كان موضوع الجيش الأوروبي قد نوقش، أجاب ميتسوتاكيس: "كما قلت، لا يوجد مثل هذه القضية، وأعتقد أن هذا النقاش يصرف الانتباه أيضا عن جوهر جهودنا لدعم أوكرانيا عمليا في الوقت الحالي".

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية توقعاتها وذلك بشأن حالة الطقس في مصر اليوم، حيث سيسود البلاد طقس مائل للدفء في ساعات النهار، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة..للمزيد اضغط هنا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

يحرص محبو كرة القدم وعشاقها معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث مع اقتراب الأسبوع من نهايته يقل أعداد المباريات تدريجيًا في العالم وفي المسابقات الكبرى بأوروبا وحتى بعالمنا العربي.

في إنجلترا تقام 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي ويمكنك متابعة نيوكاسل أو مانشستر سيتي في منافسات قوية، وكذلك هناك مباراة قوية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. للمزيد اضغط هنا.