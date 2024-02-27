الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء اليوناني ينفي معلومات إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد مؤتمر حول دعم أوكرانيا في باريس أن مسألة إرسال قوات أوروبية تابعة لحلف "الناتو" إلى أوكرانيا ليست من القضايا المثارة.

وقال ميتسوتاكيس: "أود أن أؤكد لكم أنه ليس هناك حديث حول إرسال قوات، قوات حلف "الناتو" الأوروبية، إلى أوكرانيا. هذه المسألة غير موجودة بالنسبة لليونان، وأعتقد أنها غير موجودة بالنسبة للغالبية العظمى من زملائنا".

وردا على سؤال عما إذا كان موضوع الجيش الأوروبي قد نوقش، أجاب ميتسوتاكيس: "كما قلت، لا يوجد مثل هذه القضية، وأعتقد أن هذا النقاش يصرف الانتباه أيضا عن جوهر جهودنا لدعم أوكرانيا عمليا في الوقت الحالي".

وفي حديثه عن الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه يعتقد أن المشاركين فيه أكدوا من جديد وحدتهم وتصميمهم على دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، وحددوا أيضا كيف يمكن لهذه المساعدة أن يكون لها نتائج أكثر أهمية ومفيدة لأوكرانيا.

وأشارت روسيا مرارا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع متطلبات التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي طرفا مباشرا في الصراع محذرة إياها من أنها "تلعب بالنار".
 

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