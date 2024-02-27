حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنين بشكل يومي قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية توقعاتها وذلك بشأن حالة الطقس في مصر اليوم، حيث سيسود البلاد طقس مائل للدفء في ساعات النهار، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة العامة في مصر للأرصاد الجوية، أن البلاد سيسودها طقس مائل في النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويصبح الطقس مائلا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا بأول الليل وشديد البرودة بآخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وسيسود محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومن القناة تكون شبورة مائية، ونشاط للرياح معتدل بقيمة حوالي 26 كم/س، وأجواء غائمة جزئيًا.

وأما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فستشهد شبورة مائية، وذلك مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة حوالي 28 كم/س، والجو سيصبح غائمًا جزئيًا.

ما هي حالة الطقس اليوم؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث سيسود طقس مائل للدفء نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري على شمال الصعيد ومائل للحرارة في جنوب الصعيد وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من حوالي 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج سيكون من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية ستكون شمالية غربية، طبق بيان هيئة الأرصاد.

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حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبالنسبة للأرصاد الجوية في مصر بان نشاط الرياح والتي قد ستكون مثيرة للرمال والاتربة من الصحراء الغربية وايضا أقاليم لشمال الصعيد وايضا على المناطق المكشوفة في الوجه البحري والقاهرة الكبري وعلى السواحل الشمالية والغربية وتاتي على فترات متقطعة، ووفق للأرصاد الجوية فإن مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية تشهد سقوط أمطار اليوم، إذ تكون خفيفة وتكون بنسبة 30% تقريبًا.

درجات الحرارة اليوم