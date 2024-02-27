"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية ومعدات تجسسية

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء الاثنين، استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



كما وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا مجموعة تجسسية إسرائيلية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة. ‌



وسبق أن أعلن حزب الله الاثنين ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.



وتأتي هذه الاستهدافات بحسب البيان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌.



وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أمس الأحد، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.



وقال إن من يظن أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤقتا سيخفف التصعيد في الشمال فهو مخطئ.

