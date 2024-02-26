الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل عمليات الشحن

النفط
النفط

قال محللون إن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الأمريكية المبكرة، الإثنين، بسبب توقعات بتقلص الإمدادات ومخاطر تعطل الشحن.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتًا أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى 82.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 69 سنتًا أي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 77.18 دولار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين في اليمن كادوا أن يصيبوا ناقلة ترفع العلم الأمريكي يوم السبت.

وتُركت سفينة أخرى هاجمها الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، وشوهدت والوقود يتسرب منها.

وقال فيل فلين المحلل لدى "برايس فيوتشرز غروب": "نعود على ما يبدو إلى التركيز على العرض.. الطلب قوي جدًا، وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالعرض والطلب".

وقال فلين إنه من المتوقع أيضًا أن تبدأ المصافي في استعادة قدرتها الإنتاجية في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المقررة في المصافي الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6 بالمئة من طاقتها في الأسبوعين الماضيين.

وتراوح سعر تداول النفط بين 70 و90 دولارًا للبرميل منذ نوفمبر، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات أوبك+ على الرغم من الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.

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