الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة على محور أفدييفكا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتواصل تحسين تموضعها على طول خط الجبهة.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة المركز الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي.

وتفيد تقارير من مقاطعة دونيتسك، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على سيفيرني وتقدمت باتجاه تونينكي، وسيطرت عليها لكن من دون الإعلان عن ذلك حتى الآن فيما تحتدم المعارك في ضواحي أورلوفكا، حيث القوات الأوكرانية التي انسحبت من أفدييفكا.

وفي مقاطعة زابوريجيا، أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو الواقعة جنوبي أوريخوف.

وقال روغوف: مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو.

وبحسب روغوف، أقامت القوات الأوكرانية مواقع قتالية في مقبرة تقع في الجزء الشمالي من رابوتينو.

وفي وقت سابق، أعلن المسؤول المحلي لدونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير مدينة أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.

وقال بوشيلين: بناء على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر.

وأفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام مدينة دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في إقليم دونباس من هناك.

الدفاع الروسية القوات الروسية لاستوشكينو أفدييفكا دونيتسك

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