الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لوكاشينكو: أكثر من 87% من سكان بيلاروس يدعمون الحكومة الحالية

لوكاشينكو
لوكاشينكو

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائه الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرجي ليبيديف، إن نتائج الانتخابات في بيلاروس تظهر أن الحكومة الحالية تحظى بدعم أكثر من 87% من السكان.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو القول: "كما هو الحال دائمًا، نحاول تحليل كيفية سير الانتخابات.. ونرى أن الحكومة الحالية تحظى بدعم أكثر من 87% من السكان وهم يؤيدونها بالتأكيد، وهناك عدد قليل من الأشخاص الذين يعارضونها".

أضاف الرئيس لوكاشينكو أن هناك أيضًا، أشخاصًا غير راضين، ونحن نتفهم ذلك جيدًا.. لذلك، في هذه الدورة الانتخابية، نحن بحاجة إلى التدبر واستخلاص النتائج المناسبة، وإصلاح بعض الأمور. ليس لدينا الكثير من هذه المشاكل.

وقال لوكاشينكون إنني متأكد من أن المزيد من المواطنين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية.

ونظمت بيلاروس، انتخابات برلمانية ومحلية أمس الأحد، قالت مفوضية الانتخابات البيلاروسية عنها إنها مرت دون وقوع حوادث، وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات من جانب المعارضة البيلاروسية التي تقيم في المنفي.

وقد تم دعوة الناخبين لانتخاب نحو 12 ألف ممثل للمجالس المحلية، إضافة إلى 110 أعضاء في البرلمان الوطني.

وقالت مفوضية الانتخابات في مينسك، مساء أمس الأحد، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 72.98%.

ولم يوجه لوكاشينكو، الذي واجه احتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 الدعوة لمراقبين مستقلين لمراقبة الانتخابات.

وصرح لوكاشينكو، أثناء الإدلاء بصوته، أمس الأحد، بأنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2025.

الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو ألكسندر لوكاشينكو سيرجي ليبيديف الانتخابات

مواد متعلقة

محكمة فى بنجلاديش تمنع صيد الأفيال البرية

روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة على محور أفدييفكا

"اليونيسف": إدخال المساعدات لغزة مسألة حياة أو موت للأطفال

برنامج الأغذية العالمى: غزة تشهد مستويات جوع لم يعرفها العالم من قبل

لأول مرة.. زيلينسكى يعلن عدد قتلى أوكرانيا فى الحرب مع روسيا

السلطات النيجيرية تحقق فى أبشع حادث تدافع بالعاصمة لاجوس

الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

الزيارة الأولى له.. رئيس مجلس الدوما الروسى يصل السعودية

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟