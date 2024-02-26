لوكاشينكو: أكثر من 87% من سكان بيلاروس يدعمون الحكومة الحالية

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائه الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرجي ليبيديف، إن نتائج الانتخابات في بيلاروس تظهر أن الحكومة الحالية تحظى بدعم أكثر من 87% من السكان.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو القول: "كما هو الحال دائمًا، نحاول تحليل كيفية سير الانتخابات.. ونرى أن الحكومة الحالية تحظى بدعم أكثر من 87% من السكان وهم يؤيدونها بالتأكيد، وهناك عدد قليل من الأشخاص الذين يعارضونها".

أضاف الرئيس لوكاشينكو أن هناك أيضًا، أشخاصًا غير راضين، ونحن نتفهم ذلك جيدًا.. لذلك، في هذه الدورة الانتخابية، نحن بحاجة إلى التدبر واستخلاص النتائج المناسبة، وإصلاح بعض الأمور. ليس لدينا الكثير من هذه المشاكل.

وقال لوكاشينكون إنني متأكد من أن المزيد من المواطنين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية.

ونظمت بيلاروس، انتخابات برلمانية ومحلية أمس الأحد، قالت مفوضية الانتخابات البيلاروسية عنها إنها مرت دون وقوع حوادث، وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات من جانب المعارضة البيلاروسية التي تقيم في المنفي.

وقد تم دعوة الناخبين لانتخاب نحو 12 ألف ممثل للمجالس المحلية، إضافة إلى 110 أعضاء في البرلمان الوطني.

وقالت مفوضية الانتخابات في مينسك، مساء أمس الأحد، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 72.98%.

ولم يوجه لوكاشينكو، الذي واجه احتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 الدعوة لمراقبين مستقلين لمراقبة الانتخابات.

وصرح لوكاشينكو، أثناء الإدلاء بصوته، أمس الأحد، بأنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في عام 2025.