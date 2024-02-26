الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

محكمة فى بنجلاديش تمنع صيد الأفيال البرية

الأفيال
الأفيال

حظرت محكمة في بنجلاديش صيد الأفيال في محاولة لوضع حد للوحشية التي تتعرض لها الثدييات العملاقة في الحظائر.

ورحب نشطاء حقوق الحيوان بالحظر الذي صدر أمس الأحد.

وقالت روبيا أحمد، رئيسة مؤسسة أوبهويارونو غير الحكومية للرفق بالحيوان اليوم  "قطعا سوف أساعد في وقف الوحشية التي تمارس على الأفيال الصغيرة (خلال) تدريبها".

وطلب المحامي شاكب مامبوب، القاضي بإحدى المحاكم العليا أمس الأحد، السلطات بوقف إصدار وتجديد تراخيص تربية الأفيال في الأسر في بنجلاديش التي كانت موطنا رئيسيا للأفيال الآسيوية.

بنجلاديش الأفيال صيد الأفيال الثدييات العملاقة حقوق الحيوان

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