الزناتى: مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي فى لقاء مفتوح غدا بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غدا الثلاثاء فى الثانية ظهرا لقاءً مفتوحا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى.

صرح بذلك رئيس اللجنة ووكيل النقابة حسين الزناتى، موضحا أن الحوار سيكون حول الدور المصري في المنطقة ومستقبلها في ظل التداعيات الراهنة التى نتجت عن العدوان الإسرائيلي علي غزة والتطورات التي جرت علي الأرض إقليميا َودوليا بعد هذا العدوان.

وأشار الزناتى إلى أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى والاعلامى حاتم أبوالنور سيكون بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

الصحفيين ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين المصريين ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة "غيير موكانو" لعام 2024، وقد أنشئت الجائزة في سنة 1997، وتمنح لشخص أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة متميزة في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم، لا سيما إذا ترافق ذلك بمواجهة أخطار.

‎وتقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بنموذج ترشيح الدحدوح لليونسكو اليوم الخميس، مرفق بمسيرته المهنية وكذلك تفاصيل بطولته وما تعرض له خلال العدوان الصهيوني على غزة.

وأشار “البلشى” إلى أن ترشيح الدحدوح يأتى تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.



‎وأكد أن الترشيح تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الذين ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.