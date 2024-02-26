الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الزناتى: مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي فى لقاء مفتوح غدا بنقابة الصحفيين

رئيس اللجنة ووكيل
رئيس اللجنة ووكيل النقابة حسين الزناتى

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غدا الثلاثاء فى الثانية ظهرا لقاءً مفتوحا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى.

 صرح بذلك رئيس اللجنة ووكيل النقابة حسين الزناتى، موضحا أن الحوار سيكون حول الدور المصري في المنطقة ومستقبلها في ظل التداعيات الراهنة التى نتجت عن العدوان الإسرائيلي علي غزة والتطورات التي جرت علي الأرض إقليميا َودوليا بعد هذا العدوان. 

وأشار الزناتى إلى أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى والاعلامى حاتم أبوالنور سيكون بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

 الصحفيين ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين المصريين ترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة "غيير موكانو" لعام 2024، وقد أنشئت الجائزة في سنة 1997، وتمنح لشخص أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة متميزة في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم، لا سيما إذا ترافق ذلك بمواجهة أخطار.

‎وتقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بنموذج ترشيح الدحدوح لليونسكو اليوم الخميس، مرفق بمسيرته المهنية وكذلك تفاصيل بطولته وما تعرض له خلال العدوان الصهيوني على غزة.

وأشار “البلشى” إلى أن ترشيح الدحدوح يأتى تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.

‎وأكد أن الترشيح تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الذين ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى  ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.

نقابة الصحفيين مساعد وزير الخارجية وكيل النقابة الدور المصري التداعيات الراهنة العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

غدًا.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين الإثنين المقبل

نقيب المحامين يوضح الموقف بعد حكم القضاء الإدارى بشأن انتخابات النقابة (خاص)

استبعاد سامح عاشور وعبدالحليم علام من انتخابات المحامين.. مصادر تكشف الحقيقة

إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

غلق باب الاقتراع.. والبدء فى فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: لا تجاوزات أو معوقات في انتخابات التجديد النصفي

الأمين العام لنقابة المهندسين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

الأكثر قراءة

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "أشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟