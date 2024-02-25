غدًا.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024.

يُعقد المؤتمر غدا الإثنين 26 فبراير- الساعة 2:00 ظهرًا، بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس- الدور السادس.

وسبق أن أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في النقابات الفرعية، نتيجة فرز الأصوات فيما يخص انتخاب نصف أعضاء مجالس النقابة الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، فيما تم إرسال صناديق اقتراع انتخابات الشعب العامة إلى اللجنة المركزية.

وانعقدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أمس الأول الجمعة، على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكل المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام ٢٠٢٤ انتظام سير العملية الانتخابية بكل محافظات الجمهورية، حيث شهدت إقبالا متوسطا في ظل جو من التنافس الشريف بين كل المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وأضافت اللجنة أن الانتخابات تجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كل مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كل المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، ووجهت الشكر والتقدير لكل الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية المهمة.