الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية في أقل من عام.. مساعد مدرب تورينو يتجسس على تدريبات روما

مايكل أوريكيو أثناء
مايكل أوريكيو أثناء تجسسه على تدريبات روما

كشفت تقارير صحفية عن ضبط أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق تورينو الإيطالي، أثناء تجسسه على تدريبات فريق روما، قبل مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي.

ويحل تورينو ضيفًا على نظيره روما في السابعة والنصف مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإيطالي.

ووفقًا لتقرير لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الجهاز الفني لفريق روما اكتشف أن أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق تورينو متواجد بالقرب ملعب التدريبات ويراقب مران الفريق.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، مقابل 36 نقطة لفريق تورينو يحتل بها المركز العاشر.

وأفادت الصحيفة أن أفراد الأمن المكلفين بحماية الملعب اكتشفوا وجود  مايكل أوريكيو، المدرب المساعد لتورينو متخفيًا خلف أحد الأشجار ويدون الملاحظات أثناء مشاهدته مران روما.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها وسبق لتورينو التجسس على تدريبات روما في إبريل 2023، إذ اكتشف نونو سانتو، مساعد جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما آنذاك، تواجد أوريكيو في المدرجات ولديه معدات التسجيل التي استخدمها للحصول على معلومات من مران فريق روما.

تورينو روما الدورى الايطالى مباراة روما وتورينو الكالتشيو

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