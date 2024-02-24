مانشستر سيتى يهزم بورنموث بهدف ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة البريميرليج

انتصر مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بنفس النتيجة.



وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لصالح مانشستر سيتي بينما لم يمثل بورنموث تهديدًا حقيقيًا على مرمى الستيسنز.

وسجل فيل فودين هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تابع انفراد إرلينج هالاند بحارس بورنموث والذي تصدى له الحارس وارتدت الكرة لفودين وسددها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني، فيما اعتمد لاعبو فريق بورنموث على التراجع لمناطقهم الدفاعية وحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف التعادل، وكذلك تواصلت المحاولات الهجومية من الستيسنز لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد لاعبو بورنموث كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 8 محاولات للسيتي وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بورنموث.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية.

وكانت الأفضلية الهجومية لصالح فريق مانشستر سيتي الذي خلق لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال أحداث الشوط، لكن كل الفرص فشلت في الوصول لشباك بورنموث.

وسدد لاعبو بورنموث 4 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 6 تسديدات من 15 محاولة لفريق مانشستر سيتي وخرجت 9 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق بورنموث.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ59 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ14.