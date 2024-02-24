السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يهزم بورنموث بهدف ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة البريميرليج

ارلينج هالاند
ارلينج هالاند

انتصر مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بنفس النتيجة.


وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لصالح مانشستر سيتي بينما لم يمثل بورنموث تهديدًا حقيقيًا على مرمى الستيسنز.

وسجل فيل فودين هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تابع انفراد إرلينج هالاند بحارس بورنموث والذي تصدى له الحارس وارتدت الكرة لفودين وسددها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني، فيما اعتمد لاعبو فريق بورنموث على التراجع لمناطقهم الدفاعية وحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف التعادل، وكذلك تواصلت المحاولات الهجومية من الستيسنز لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد لاعبو بورنموث كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 8 محاولات للسيتي وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بورنموث.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية.

وكانت الأفضلية الهجومية لصالح فريق مانشستر سيتي الذي خلق لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال أحداث الشوط، لكن كل الفرص فشلت في الوصول لشباك بورنموث.

وسدد لاعبو بورنموث 4 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 6 تسديدات من 15 محاولة لفريق مانشستر سيتي وخرجت 9 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق بورنموث.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ59 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ14.

مانشستر سيتى بورنموث مباراة بورنموث ومانشستر سيتي الدورى الانجليزى البريميرليج

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بشائر "رأس الحكمة".. شعبة الذهب توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة