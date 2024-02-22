رسميًا.. توني كروس يتراجع عن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني تراجعه عن قرار اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلاده.

سبق أن أعلن كروس اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا في يوليو 2021 عقب انتهاء مشاركته مع المانشفت في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وكتب كروس عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "انستجرام": "أيها الناس، باختصار سألعب مع ألمانيا في مارس، لماذا سأعود؟ لأن المدير الفني طلب مني ذلك وأنا جاهز لذلك ومتأكد أنه يمكننا تحقيق أكثر مما يعتقده في الناس في بطولة أمم أوروبا مع هذا الفريق".

وبدأ توني كروس تمثيل المانشفت في مرحلة تحت 17 عامًا، وكانت أولى مبارياته في 14 سبتمبر 2005 ضد منتخب قطر وسجل هدفًا ولعب 36 مباراة مع الفريق قبل أن ينضم لمنتخب تحت 19 عامًا في 27 مارس 2009 ولعب له 5 مباريات فقط، ثم انتقل لمنتخب تحت 21 عامًا ولعب معهم 10 مباريات كانت أولها في 5 سبتمبر 2008 ضد شمال أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا وسجل هدفًا وصنع الآخر.

وانضم توني كروس للمنتخب الألماني الأول في 3 مارس 2010، وشارك لأول مرة ضد الأرجنتين في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين لعب 106 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

وحقق توني كروس رفقة المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014، وشارك في 14 مباراة بمسيرته في المونديال وسجل 3 أهداف.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي تنطلق في 14 يونيو 2024، وتستمر منافساتها حتى 14 يوليو من العام نفسه.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الألماني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات إسكتلندا والمجر وسويسرا.