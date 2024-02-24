الدوري الانجليزي: فودين يمنح مانشستر سيتي التقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لصالح مانشستر سيتي بينما لم يمثل بورنموث تهديدًا حقيقيًا على مرمى الستيسنز.

وسجل فيل فودين هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تابع انفراد إرلينج هالاند بحارس بورنموث والذي تصدى له الحارس وارتدت الكرة لفودين وسددها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني، فيما اعتمد لاعبو فريق بورنموث على التراجع لمناطقهم الدفاعية وحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف التعادل، وكذلك تواصلت المحاولات الهجومية من الستيسنز لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد لاعبو بورنموث كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 8 محاولات للسيتي وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بورنموث.