طرح 3 مناقصات لتنفيذ محطات المياه وخطوط الري ببني سويف الجديدة

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 3 مناقصات بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، وذلك لتنفيذ أعمال محطات تنقية المياه ووخطوط الطرد وشبكات الري وصيانتها بمدينة بني سويف الجديدة أمام الشركات المتخصصة.

3 مناقصات بني سويف الجديدة

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المناقصة الأولى تتضمن تنفيذ أعمال صيانة وتوريد قطع غيار لتطوير محطة رفع الرئيسية وخطوط الطرد بقطر يتراوح من 500 إلى 600 مملي ومحطة رافع مشروع "ابني بيتك" بالمنطقة الأولى وخط طرد بقطر 400 مملي بالمدينة.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المناقصة الثانية تتضمن تنفيذ أعمال صيانة محطة تنقية المياه الشرب والمأخد وخطوط الطرد.

وأشار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المناقصة الثالثة تتضمن تنفيذ أعمال صيانة لمحطة ري الغابة الشجرية وتطوير خطوط الطرد بأقطار تتراوح مابين 400 مملي، 500 مملي، 600 ملي، مشيرًا إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز مدينة بني سويف نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة.

وأردفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وتابعت أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي للمناقصة بقيمة 100000 الف جنيها، بينما يصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية والثالثة بقيمة 700000 الف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

واستكملت، أن ستعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرًا للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس المقبل 2024، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، والمناقصة الثالثة يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، مضيفًا أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز مدينة بني سويف الجديدة حيث تعقد المناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وبينما يتم فتح المظاريف للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، يليها فتح مظاريف المناقصة الثالثة يوم الخميس 21 مارس 2024 وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق كما وذكرت أن تخضيع المناقصات الـ 3 لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2028 ولائحتة التنفيذية.