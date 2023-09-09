السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جهاز بنى سويف" يطرح مناقصتين لتوريد وتركيب مولدات شبكة المياه والصرف الصحى

تركيب مولدات لشبكة
تركيب مولدات لشبكة المياه والصرف بني سويف

أعلن جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن طرح مناقصتين لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تتضمن المناقصة الأولى أعمال توريد وتركيب مولد كهرباء قدرة 2000 كيلو فولت أمبير لزوم تركيب وتشغيل المحطة المياه، بينما تنص المناقصة الثانية على أعمال توريد مولد نقالي محمل على شاسية بقدرة 630 كيلو فولت أمبير لزوم ضمان استمرارية التشغيل الأمثل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي. 

شروط الحصول على المواصفات الفنية لتنفيذ المناقصتان 

وأوضح جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة، كما يقدم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حده. 

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شروط سداد قيمة التامين الابتدائي للمناقصتان 

وأضاف جهاز مدينة بني سويف، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائ بقيمة 90000 ألف جنية للمناقصة، بينما يصل قيمة التأمين الاتبدائي للمناقصة الثانية نحو 25000 جنيه، ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده، حيث تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز خلال شهر سبتمبر 2023، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز في موعد لاحق.

وأشار جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن الفئة المناسبة لتنفيذ المناقصة الفئة الخامسة لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمائية والغازية والديزل، موضحًا أنه سيتم إخطار المقبولين فنينًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق. 

طرح مناقصة لتنفيذ أعمال تركيب مولدات لشبكة مياه صرف بني سويف

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