حملات إزالة وتشميع للمخالفات العقارية في مدينتي بني سويف الجديدة وبدر

قام جهازي مدينة بني سويف الجديدة وبدر بشن حملة مكبرة لتنفيذ أعمال الإزالة والغلق والتشميع للمحلات والوحدات المخالفة للقانون.

تأتي تلك الحملات بناءً على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على إزالة جميع المخالفات بالمدن الجديدة، موضحًا أنه بلغ إجمالى قرارات السحب والغلق نحو 44 قرار سحب وغلق وتشميع مخالفة للقانون.

جهاز بني سويف الجديدة ينفذ قرارات مخالفة لقانون البناء

كلف المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إدارة التنمية والإزالة والاشغالات وإدارة الأمن والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة التعمير في مدينة بني سويف الجديدة بشن حملة لإيقاف تنفيذ أعمال قطع الأراضي المخالفة بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات لإيقاف أعمال قطع الأراضي المخالفة في الحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على الحزم في تطبيق القانون على الجميع، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

جهاز مدينة بدر يشن حملة بسحب 24 وحدة مخالفة للقانون الإسكان وتغير نشاط

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بضرورة القضاء على أي مخالفات في المدينة، حيث قامت إدارة الأمن والأحياء برئاسة المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز وإدارة الأحياء والأمن بشن حملة مكبرة.

وأفاد المهندس رضوان عبد الرشيد بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات استرداد عدد 24 وحدة سكنية تم تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ قرار السحب. كما أشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أن الحملة قامت بقرار السحب لعدد ١٤ محلًا تجاريًا، حيث تم التحفظ على جميع الاشغالات وسحب الوحدات لصالح الجهاز، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.